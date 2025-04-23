ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡á£³·î/Kevin Dietsch/Getty Images¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£²Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Îº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤ÏÂç¤­¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁ°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ò¡ÖÉé¤±¸¤¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢²òÇ¤¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ñ