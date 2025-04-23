¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ½éÅÐ¾ì1°Ì³ÍÆÀ¡ª¤µ¤é¤Ë³Æ¼ï¥Ç¥¤¥êー¡¦½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç¹ç·×50´§¤òÃ£À® King Gnu¤¬4·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖTWILIGHT!!!¡×¤¬¡¢4·î23ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢½¸·×´ü´Ö3Æü´Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º½é½µ1.6ËüDL¤òµ­Ï¿¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£King Gnu¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1