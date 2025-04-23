20Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¤­¤ó¤Ç¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î13:00¤«¤é16:00¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤ÎÆþ²ñ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ ÅöÆü¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¹ÈÇòÀï¡¢¥Èー¥¯¥·¥ç&