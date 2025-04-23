11ÆÀÅÀ¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡á22Æü¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï22Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1²óÀï¡Ê7²óÀïÀ©¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¤È¤ÎÂè2Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢34Ê¬12ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ11ÆÀÅÀ¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£Âè3¥·¡¼¥É¤Î¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÏÂè6¥·¡¼¥É¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ë94¡½85¤Ç¾¡¤Á¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿