¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¸¤»³»æ»Ò»á¡Ê43¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À­¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ­¶µ°é¡×¡£13ºÐÃËÀ­»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈà½÷¤È¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È³ØÀ¸¤À¤«¤é¡É¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×Çº¤ßÁêÃÌ¤¬¡£¸¤»³»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬ÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£µ¿Ìä¤¬½Ð¤ë»þÅÀ¤ÇÀ­¶µ°é¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡£½÷À­¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈà¤Ï