Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥×¥ê¤äµ¡´ï¤ÎÀ­Ç½¸þ¾å¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨²è¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤â¤É¤ó¤É¤ó¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éAI¤â²Ã¤ï¤ë¤È¿Ê²½¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤¿¤À¤½¤Î°ìÊý¤ÇiPad¤ä±Õ¥¿¥Ö¤Ç¤ÎÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¹Å¤¤¥Ú¥ó·¿¤¬¼çÎ®¡£¿åºÌ¤äÌý³¨·Ï¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ®¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯