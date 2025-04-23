MBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¾¶É¡ÈÆ±¶¿¡É¥¢¥Ê¤È¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿MBSÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥ÊÁ°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖABC¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ê¤¼¤«²ñ¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¯¡ÄÇ°´ê¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öµï¿´ÃÏ¤¬