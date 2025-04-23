ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ÈÍ­Â¼²Í½ã¤¬·»ËåÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢·»¡¦½Ó¼ù¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤È¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­²°¡Ö¤ß¤è¤·¡×¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ç¤¢¤êÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¶ð»Ò¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚ¡ß¥¦¥¤¥«¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îµ÷Î¥´¶¤ËÃíÌÜ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ëå¡¦¥Õ¥ß»Ò¡ÊÍ­Â¼¡Ë¤Î·ëº§¼°¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿½Ó¼ù¤¬¡¢¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¶ð»Ò¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼ò¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ß