¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê3·î¡Ë14:00 ·ë²Ì-0.1% Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.8%¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì0.9% Í½ÁÛ1.1%Á°²ó0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)