º£Æü4·î23Æü¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡Ö2025Ç¯ºù³«²Ö¡¦Ëþ³«Í½ÁÛ(Âè10²ó)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºùÁ°Àþ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¤òËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï³«²Ö¡¦Ëþ³«¤È¤â¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êÁá¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³«²Ö¡¦Ëþ³«¤Î·¹¸þ[³«²Ö¤Î·¹¸þ]Àè½µ17Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤ËÀÄ¿¹¤Ç¡¢18Æü¤Ë¹°Á°¤Ç¡¢20Æü¤Ë¤Ï½©ÅÄ¸©ÀçËÌ»Ô¢¨¤ÈËÌ³¤Æ»¾¾Á°Ä®¢¨¤Ç¤â³«²Ö¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÁá¤¤³«²Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªºùÁ°Àþ¤Ï¸½ºß¡¢ËÌ³¤