23Æü¡¢½°µÄ±¡ÇÀ¿å°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Æ¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÅ¬Àµ¤Ê²Á³Ê·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÐÀî¹á¿¥µÄ°÷¤¬¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤­¤å¤¦¤ê¤Ê¤ó¤«ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¡×ÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ë¹¾Æ£Âç¿ÃÀÐÀîµÄ°÷¤Ï¡Ö¤è¤ê¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢¤è¤ê°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¡¢¤è¤ê°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤Ç¼Â¸ú