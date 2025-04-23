¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¼Â¶·¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖRagis¡×¤µ¤ó¤¬2025Ç¯4·î21Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿½÷À­¤È¤Î¸òºÝ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×Ragis¤µ¤ó¤Ï¸½ºß18ºÐ¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï15Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î19Æüº¢¤Ë¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖÃí°Õ´­µ¯¡×¡ÖÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿½éÆü¤«¤éÉâµ¤