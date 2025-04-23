Andrea Shalal[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£¤ÈÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î³«È¯±ç½õ¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÏÀ¤³¦¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼çÍ×Í»»ñÉôÌç¤ÎÂÐ»ñËÜÍ»»ñÈæÎ¨¤ò°ú¤­²¼¤²¡¢¿ô½½²¯¥É¥ë¤ÎÄÉ²ÃÍ»»ñÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼ºâÃÄ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ú¥í¥Õ¥¹¥­¡¼ÉûÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¹ñºÝÉü¶½³«È¯¶ä¹Ô¡Ê£É£Â£Ò£Ä¡Ë¤ÎÂÐÂß½Ð»ñËÜÈæÎ¨¤ò£±£¸¡ó¤«¤é£±£·¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤ä³ô¼ç¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿»ñ