µÈËÜ¿·´î·à¤Î´Ö´²Ê¿GM¡Ê75¡ËÀ¾ÀîÃé»Ö¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎµÈËÜ¶½¶ÈËÜ¼Ò¤Ç¡ÖÂè»°½½¶å²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£8Æü¤Ë¤¦¤Ã·ìÀ­¿´ÉÔÁ´¤Ç51ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄÎ¼¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£¹ðÊÌ¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿´²Ê¿GM¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¡Öµö¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤ä¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎÞ¤¬¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤È½Ð¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤Ç¡¢