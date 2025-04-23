2025/4/28ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î14Æü¡Á4·î20Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢TOP100Æâ¤Î½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯9510.0Ëü²ó¡ÊÀè½µÈæ1.6¡ó¸º¡Ë¡¢TOP500Æâ¤Ï6²¯6268.2Ëü²ó¡ÊÆ±1.2¡ó¸º¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤ËÈù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£TOP500·÷Æâ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï18ºî¡ÊÀè½µ21ºî¡Ë¡¢TOP100½éÅÐ¾ì¤Ï5ºî¡ÊÀè½µ2ºî¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥°¥é¥Õ¡Ûº£½µ¤â¥ß¥»¥¹¤¬ÆÈÁö¡Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500¹ç·×ºÆÀ¸¿ô¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó³Ú¶Ê¿ô¡ÚTOP10Æ°¸þ¡Û¢£¥ß¥»¥¹¿·¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥·¥­