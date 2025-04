東京・渋谷にシュークリーム×フレンチクルーラーが楽しめるテイクアウト専門店「Cream or Cruller(クリーム オア クルーラー)」が5月2日(金)オープン。新感覚スイーツ「シュークルーラー」×3種の自家製ディップクリームの組み合わせが楽しめますよ。人気シェフが手がける最新スイーツ「Cream or Cruller」「Cream or Cruller」は、シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた新感覚のスイーツ「シュークルーラー」が