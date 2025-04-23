『Dr.アシュラ』第2話より （C）フジテレビオリコン

フジ水10『Dr.アシュラ』に大河ドラマ出演の子役・渡邉斗翔が登場　田辺誠一“救急科科長・大黒”の息子に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 松本若菜主演のフジテレビ新水10ドラマ「Dr.アシュラ」の第2話
  • 渡邉斗翔が息子・翔太を演じる
  • CMやドラマ・映画と幅広く活動中だ
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