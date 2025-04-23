ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > フジ水10『Dr.アシュラ』に大河ドラマ出演の子役・渡邉斗翔が登場 … オリコン フジ水10『Dr.アシュラ』に大河ドラマ出演の子役・渡邉斗翔が登場 田辺誠一“救急科科長・大黒”の息子に 2025年4月23日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 松本若菜主演のフジテレビ新水10ドラマ「Dr.アシュラ」の第2話 渡邉斗翔が息子・翔太を演じる CMやドラマ・映画と幅広く活動中だ 記事を読む おすすめ記事 Aぇ! group佐野晶哉、現場で起きた“修羅場”告白「死ぬほど怖かった」【Dr.アシュラ】 2025年4月16日 17時31分 松本若菜が魅せる“静”と“動”を兼ね備えた新たなスーパー救命医…『Dr.アシュラ』スタート 2025年4月16日 6時0分 Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉、松本若菜の座長ぶりに感謝「優しくて包容力がある」人生の修羅場“対処法”に爆笑 2025年4月16日 20時29分 松本若菜主演『Dr.アシュラ』第1話、TVer再生数が100万回を突破 2025年4月22日 0時15分 フジ新ドラマ「Ｄｒ．アシュラ」どうしても気になる田辺誠一の髪形 ネット「どした？」「伏線？」 2025年4月18日 15時58分