¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬CM¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÇ¦¼Ô¤á¤·¡×¤Î¿·CM¤¬4·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¡£¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢1½µ´Ö¤Ç10kg¸º¢¡2¼ïÎà¤ÎCM¤Ç°Û¤Ê¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏªº£²ó¤ÎCM¤Ï2¼ïÎà¡£¾¾ÅÄ¤ÈÇ¦¼Ô¤á¤·¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶¦±é¤·¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µðÊöÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÐÊ¤à¾¾ÅÄ¤«¤é