¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥â¥â¥ê¥Ê¤¬¡¢ºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØÅí¾¯½÷¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£DVD¡ØÅí¾¯½÷¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥â¥â¥ê¥ÊYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬Ìó75Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥â¥â¥ê¥Ê¡£157cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB90¡¦W60¡¦H91¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎNo.1¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØMAXIM¡Ù¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿ºÆÀ¸¿ô¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤¤ÎÃËÀ­¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬