Àîºê¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µ­Ç°ºù²Ö¾Þ¡¦³¤Ï·ß·À¶ÇÕ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£²£²Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê£³£´¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬´°Á´£Ö¤ÇÄÌ»»£¶ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£·´»Ê¤Î£Ç?Í¥¾¡¤Ï£²·î¤Î¹â¾¾°ÊÍè¤Çº£Ç¯£²ÅÙÌÜ¡ÊÄÌ»»£²£´ÅÙÌÜ¡Ë¡££²Ãå¤Ï¾¾Ã«½¨¹¬¡¢£³Ãå¤Ï¾®¿¹µ®Âç¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤¬»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö£±ÈÖ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÃæÃÄ¡¢ÃæÃÄ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ë¶á¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÎ×¤ó¤ÀÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢£²ÈÖ¼Ö¤Î¸¤ÉúÍ¯Ìé¤¬Á°¼õ¤±¤òÁªÂò¤·¤Æ¥¹