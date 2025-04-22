¡ÖMRG¡ÝBF1000RG¡×¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÈG¡ÝSHOCK¡É¤ÎºÇ¾å°Ì¥·¥ê¡¼¥º¡ÈMR¡ÝG¡Ê¥¨¥à¥¢¡¼¥ë¥¸¡¼¡Ë¡É¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥¨¥ë¡Ö¥´¥é¥¤¥¢¥¹¥¬¥¨¥ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¥º»ÅÍÍ¤Î¡ÉFROGMAN¡Ê¥Õ¥í¥Ã¥°¥Þ¥ó¡Ë¡É¡ÖMRG¡ÝBF1000RG¡×¤ò5·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÈFROGMAN¡É¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Îºî¶È»þ¤Ë¼ê¼ó¤ÎÆ°¤­¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂÑ¾×·â¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥ª¥Ã¥Á¡£2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖMRG