¡ÖBaton¡Ê¥Ð¥È¥ó¡Ë±ºÏÂ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸¿ÞÅçÂ¼³Ú´ï¤Ï¡¢6·î8Æü¤«¤éºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö±ºÏÂPARCO¡×¤Î2³¬¤Ë¡¢ÊäÄ°´ï¤òÀìÌç¤È¤·¤¿¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBaton¡Ê¥Ð¥È¥ó¡Ë±ºÏÂ¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Æ±Æü¤«¤é±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ÅçÂ¼³Ú´ï¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯ÁÏ¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ³Ú´ïÈÎÇä¡¦²»³Ú¶µ¼¼¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¡£¸½ºß¡¢Ä¹´ü·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡ÖBeyondÁí¹ç³Ú´ïÅ¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢Áí¹ç³Ú´ïÅ¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶