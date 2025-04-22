¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¡È¥¿¥ª¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥È¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£AIK¥½¥ë¥Ê¤¬20Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÇÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¡¤¯¤¿¤á¤ËAIK¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò¥¨¥¹¥Æ¥ë¥¹Â¦¤¬ÇÓ½ü¡£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿AIKÍÑ¶ñÃ´Åö¤Î¥·¥ç¡¼¥Ù¥ê»á¤¬Áê¼ê¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤òÄÌ¤Ã¤ÆÊä½¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¨¾­¥Õ¥©¥¤¥¹¥È¥ó´ÆÆÄ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¤ò½Ð¤¿¥·¥ç¡¼¥Ù¥ê»á¤¬·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á