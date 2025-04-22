¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬4·î22Æü¡¢±Ç²è¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê6·î6Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç±é¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¶¦±é¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ËÙÅÄ°«¡¢µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÂìÆ£¸­°ì¡¢ÃæÂ¼µÁÍÎ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢½éÉñÂæ°§»¢¤ÇÈþµÓ¥Á¥é¥ê¢¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢½éÉñÂæ°§»¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤ÎÉñÂæ°§»¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡£¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¤Á¤é¤ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£ºÇ½é¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á