¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï30Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃËÀ­¹¹Ç¯´ü¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê¥Á¥§¥Ã¥¯É½¤Ç³ÎÇ§¤ò¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡ËÃæ¹âÇ¯ÃËÀ­¤Î6¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¢¨ ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡£ÃËÀ­¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡¢½÷À­¤Î¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¡¢¾É¾õ¤ò»Ø¤¹¡£1979Ç¯¤ËÃËÀ­°å³Ø¤ÎÉã¡¦·§ËÜ±ÙÌÀ°å»Õ¤¬ÆüËÜ°å³Ø²ñÁí²ñ¤Ç¡ÖÃËÀ­¤Ë¤â¹¹Ç¯´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤­¡¢¡ÖÀ¸Íý¤Î¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥­¥ï¥â¥Î°·¤¤¤µ¤ì¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤½