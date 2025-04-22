J¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÁª¼ê¿Í¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¼ê°éÀ®¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¸½¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¡£J¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥ó(HG)Áª¼ê¤òµ¬Äê¤Î¿Í¿ô°Ê¾å¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£HGÁª¼ê¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢12ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÅÙ¤«¤é21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ÎÂè1¼ï¡¢Âè2¼ï¡¢Âè3¼ï¤Þ¤¿¤Ï