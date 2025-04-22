À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö³¦¡×¤Î¿·»ÜÀß¡Ö³¦ ÁðÄÅ¡×¤¬¡¢·²ÇÏ¸©¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¤Ë2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¡£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦¡×¤¬ÁðÄÅ²¹Àô¤Ë¡È²¦Æ»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤äÏÂ¤Î¼ñ¡¢ÅÁÅý¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹Àô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö³¦¡×¡£ÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ä¹©·Ý¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡È¤´ÅöÃÏ³Ú¡É¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµÒ¼¼¡È¤´ÅöÃÏÉô²°¡É¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤