ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¤Ë1972Ç¯¤ËÆþ¹Ô¤·¤¿Ä¾¸å¡¢»º¶ÈÄ´ºº¼¼¤¬¡Ö¹ñºÝ²½¤¹¤ëÆüËÜ»º¶È¡×Ä´ºº¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ÖÆüËÜ»º¶È¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤Ë¤Ê¤êÀ®Ä¹¤·¤ÆÍè¤¿¡£¤·¤«¤·¹ñÆâ¤Ï»ñ¸»¡¦Ï«Æ¯ÎÏ¡¦´Ä¶­¡¦±ß¹âÅùÀ©Ìó¤¢¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ëÆüËÜ»º¶ÈÀ®Ä¹¤Î°Ù¤Ë¤Ï°ìÁØ¤Î³¤³°Ä¾ÀÜÅê»ñ¤¬É¬¿Ü¡£ 73Ç¯¤Ï67²¯¥É¥ë¤À¤¬80Ç¯¤Ë¤Ï425²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£ »º¶È¶âÍ»¤òÃ´¤¦¶½¶ä¤Î¹ñºÝ²½ËÜ³ÊÅ¸³«Àë¸À¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»þÂå¤Î²ÝÂê¤Ë»²²è¤¹¤Ù¤¯¡¢»Ö´ê¤·¤ÆÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó