¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡Ù¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡ÙÅ¸¤¬¡¢4·î23Æü¤«¤éÂçºå¡¦ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£±¨Ìî¹â¹»¤È²»¶ð¹â¹»¤Ë¤è¤ë°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¸¶²è¤ä±ÇÁü¡¢»ñÎÁ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÂÎ´¶¤Ç¤­¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¡ªÁ´8¼ï¤ÎÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼!!¡Ù¤Ï¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà