ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤ÎÄ¸»Òµù¹Á¤Î¥µ¥Ð¤Î¿åÍÈ¤²¤ÎÍÍ»Ò¡á2020Ç¯2·î¡ÊÆ±»ÔÄó¶¡¡Ë¿å»ºÄ£¤Ï22Æü¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥µ¥ÐÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯µù´ü¡Ê7·î¡Á26Ç¯6·î¡Ë¤Îµù³ÍÏÈ¤ò24Ç¯µù´ü¤«¤é6³äºï¸º¤·¤Æ13Ëü9Àé¥È¥ó¤È¤¹¤ë°Æ¤òµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¥µ¥Ð¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß¤ê¡¢¿Æµû¤Î»ñ¸»ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Á¼ÃÖ¡£¶áÇ¯¤Ïµù³ÍÏÈ¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ëµù³ÍÎÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸úÀ­¤Î¤¢¤ë»ñ¸»´ÉÍý¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ÇÄó¼¨