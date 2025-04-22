¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤¬22Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê52¡Ë¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤³¤í¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§13Ç¯ÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Î¿÷·Á¤¢¤­¤³¡¦Å·Ìî¹ÀÀ®É×ºÊ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Å·Ìî¤ÎºÊ¤Ø¤Î¶¯¤¹¤®¤ë°¦¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤¬»×¤¦É×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÎÏÃÂê¤ÇÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡£¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦¹ñÌ±Åª¤Ë¤«¤ï¤¤