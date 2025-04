OpenAIの元メンバーによって設立されたAI企業のAnthropicが、同社の大規模言語モデルであるClaudeとユーザーの会話を分析した結果、倫理的なアプローチを特に重視して開発されたはずのClaudeでさえ、いくつかの反社会的な価値観を持つことが判明したと報告しました。Values in the wild: Discovering and analyzing values in real-world language model interactions \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/values-wildA