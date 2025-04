ユーザーのPC操作を細かく画面撮影し、光学式文字認識(OCR)で情報をスキャンして後からAIで検索できるようにするWindowsのAI機能「Recall(回顧)」が試験的に提供され始めたため、テクノロジー系メディア等がその仕様を確認してレビューしています。その中で、Recallを起動する際に求められる生体認証が話題となりました。Microsoft Recall on Copilot+ PC: testing the security and privacy implications | by Kevin Beaumont | A