西新宿の住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】では、建築家の長坂常氏による無料セミナーを2025年5月16日(金)、CLUB OZONEプロフェッショナル会員限定で開催します。 リビングデザインセンターOZONE「地域活性にみる“建築家に求められること”」セミナー 開催日時：2025年5月16日(金)17:30〜19:00会場：リビングデザインセンターOZONE 5Fセミナールーム定員：60名参加費：無料
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