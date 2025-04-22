西新宿の住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】では、建築家の長坂常氏による無料セミナーを2025年5月16日(金)、CLUB OZONEプロフェッショナル会員限定で開催します。 リビングデザインセンターOZONE「地域活性にみる“建築家に求められること”」セミナー 開催日時：2025年5月16日(金)17:30〜19:00会場：リビングデザインセンターOZONE 5Fセミナールーム定員：60名参加費：無料