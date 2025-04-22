ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç5·î6Æü¤Ë¸ø³«¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤Î»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê83¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤Î½Ð±é¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ì½ê¤ÏEXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¡£³«¾ì11»þ30Ê¬¡¢³«±é12»þ30Ê¬¡¢½ª±é¤Ï15:45½ª±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1979Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢1·î¤Ë¤Ïµ­Ç°¤¹¤Ù¤­Âè100²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨