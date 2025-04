米国で“シティーポップ・クイーン”として人気が高まっている杏里(63)のベスト・盤「ANRI the BEST blue」が7月2日、14年ぶりに発売される。2000年にリリースされた「ANRI the BEST」を補完する内容で、コンセプトは「遅れてきた杏里ブーム」だという。深刻化する“ペイハラ”対策は広末さん逮捕で関心高まる杏里は1982年、「思いきりアメリカン」のヒットで一躍スターダムに上りつめた。その後も「CAT’S EYE」がチャート1