Í·¤Ó¤¹¤®¤Æ¶ä¹Ô»Ä¹â704±ß¤È¤¤¤¦É×¤ò¹¹À¸¤µ¤»¤Æ600Ëü±ß¤Þ¤ÇÃù¶â¤·¤¿ºÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¿ÍºÊ¤ÈÉ×¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥­¥¹¼Ì¿¿20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÀè·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡£É×¤Ï29ºÐ¡¢ºÊ¤Ï26ºÐ¡£Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¡¢¥³¥ê¥¢¥¿¥¦¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²°¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤ÏµÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥­¥¹¼Ì¿¿¤¬¡Ä¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎºÊ¤Ï¡¢