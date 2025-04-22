BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¡Ö¥¹¥±¥¹¥±¡×°áÁõ¡¢¾×·âÄ¶¤¨¤ÆÊªµÄ2025Ç¯4·î¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¤«¤é½ç¤ËBLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢´Ú¹ñ´ë¶ÈÉ¾È½¸¦µæ½ê¤¬3·î20Æü¤«¤é4·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸Ä¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼725¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢9884Ëü1515·ï¤Î¥Ó¥Ã¥°