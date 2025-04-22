【NZ】 貿易収支（3月）07:45 予想N/A前回5.1億NZドル（貿易収支) 【香港】 雇用統計（3月）17:30 予想3.2%前回3.2%（失業率) 【カナダ】 鉱工業製品価格（3月）21:30 予想0.3%前回0.4%（鉱工業製品価格・前月比) 予想0.1%前回0.3%（原材料価格指数・前月比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00 予想-15.2前回-14.5（ユーロ圏消費者