£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¤¬°ì¿Ê°ìÂà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²£±Æü»þÅÀ¤Ç£²°Ì¤Ê¤¬¤éËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Ï£²¾¡£µÇÔ¤È¶ìÀï¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Çð¸¶½ã°ì»á¤¬µó¤²¤¿¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï¡½¡½¡£¡ÚÇð¸¶½ã°ì¡ÖÎõ´ã¡×¡Û¹Ã»Ò±à¤Î£·»î¹ç¤Çµó¤²¤¿£²¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£¶ÅÀ°Ê¾å¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÏÁ´¤Æ£µÅÀ°Ê²¼¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÇÀ±¤òÍî¤È¤·¤¿¡££²£°Æü¤Î»î¹ç¤Çº´Æ£µ±¤¬£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢