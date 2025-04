歌手杏里(63)のベストアルバム「ANRI the BEST blue」が7月2日に発売される。デビュー47年を迎え、コンセプトは「遅れてきた杏里ブーム」。14年ぶりのベスト盤となるが、2000年(平12)に発売された「ANRI the BEST」を補完する内容になる。杏里は1978年(昭53)に「オリビアを聴きながら」でデビュー。82年に「思いきりアメリカン」、83年にテレビアニメ「キャッツ〓(ハート)アイ」の主題歌「CAT‘S EYE」、「悲しみがとまら