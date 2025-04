サザンオールスターズが、3月19日にリリースしたアルバム『THANK YOU SO MUCH』を引っ提げて1月より開催している全国アリーナ&ドームツアーのファイナルである東京ドーム公演を全国47都道府県、272館の映画館にてライブビューイングすることを発表した。<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>は、2024年1月から石川県を皮切りに、全国13カ所26公演を周るアリーナ&ドームツアーだ。サザンオール