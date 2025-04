サザンオールスターズが現在開催中の全国ツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のツアーファイナルとなる東京ドーム公演(5月29日開催)を、全国47都道府県・272館の映画館でライブビューイングすることが22日に発表された。ライブビューイングの実施は、ツアーとしては2013年の『SUPER SUMMER LIVE 2013』以来、実に12年ぶりとなる。【画像】神々しい…!『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』会場ショット最