¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î£Ç?¡ÖÄÅ¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃæÃ«Êþ»Ò¡Ê£´£¸¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£³£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ£±Ãå¡££±£±£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¶Àï£³¾¡£²Ãå£²ËÜ£³Ãå£±ËÜ¡£ÆÀÅÀÎ¨£³°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡££³£Ò¤Ç¤Ï£±¹æÄú¡¦ÅÏÊÕÀéÁð¡¢£²¹æÄú¡¦°ðÀ¸²Æµ¨¤È¤â¤Ë¹¥µ¤ÇÛ¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÆâ¤Î£²¿Í¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤ò¹Ô¤±¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶