BTSのメンバー・J-HOPEさん(31)が、19日と20日にさいたまスーパーアリーナで、初の単独ワールドツアーの日本公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催。ファンへ熱いメッセージを送りました。チケットは即ソールドアウトし、2日間で4万人を動員した今回の公演。J-HOPEさんが来日するのは、2022年11月に大阪で行われた『2022 MAMA AWARDS』以来、約2年半ぶりとなります。日本のファンの前でパフォーマンスを披