JO1のドキュメンタリー映画第2弾「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」が、7月4日より全国公開されることが決定した。2024年11月から開催した全国4都市14公演のツアーは、2025年2月〜3月にかけ、全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。本日4月21日にはJO1初単独東京ドーム公演<JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE‘ IN TOKYO DOME>が開催され、ついにファイナルを迎えた。その超満員のドーム公演にて、本作「JO