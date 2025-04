シンガー・ソングライターの宇多田ヒカルさん(42)が21日に行われた、アメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)にサプライズで登場しました。コーチェラはアメリカ最大級の野外音楽フェスティバルで、『コーチェラ2025』は1週目が現地時間4月11日、12日、13日に開催され、2週目が18日、19日、20日に開催されました。2022年、88rising『Head in the Clouds Forever』でフェスと