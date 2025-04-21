¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¶á¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡ÖµÓºÙ¤¹¤®¡ª¤³¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤ï¡¼¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ï¡¼¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯4·î18Æü¡¢Í¼Êý¤Î¸ø±à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Ãã¿§¤¤¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éÂ­¤òÁÈ¤à¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ý¤¤¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹