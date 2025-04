My Hair is Badが、新曲「愛着」を4月23日にデジタル配信リリースすることを発表した。◆My Hair is Bad 動画「愛着」は2024年9月からスタートした<ファイヤーホームランツアー>からバンドが大切に温めてきた新曲だ。2025年1月4日、5日に2デイズで行われたツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演2daysの会場限定CDとして発売された楽曲が待望のデジタルリリースとなる。同日の4月23日21時にはミュージックビデオも公開