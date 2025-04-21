¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤Èº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤È2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÉ¸æÎ¨0.75¡×¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤Îº¸ÏÓ¡¦¶ùÅÄÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1ÅÙ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤âµ­Ï¿¡£24¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤ï¤º¤«2¼ºÅÀ¤Î¤ß¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1ÅÀº¹¤È¶ÛÇ÷¤ÎÅê¼êÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¡¢3Àï3¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ùÅÄÅê¼ê